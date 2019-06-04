ФСБ запросила у «Яндекса» ключи шифрования переписки пользователей

ФСБ отправила «Яндексу» запрос на ключи шифрования переписки пользователей «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», однако в компании отказались передать эти данные, пишут СМИ со ссылкой на источники в IT-рынке.

О требованиях ФСБ к «Яндексу» сообщил РБК. В спецслужбе не ответили на соответствующий запрос издания, а в «Яндексе» отказались отвечать на вопрос о предоставлении ключей.

«Спецслужба требует от компании предоставить сессионные ключи, которые, по сути, дают доступ не только, например, к сообщениям в почте, но и позволяют анализировать весь трафик от пользователей к находящимся в реестре ОРИ сервисам «Яндекса». Не говоря уже о том, что дешифровка всего трафика в рамках пользовательской сессии несет значительные риски в плане безопасности», – пояснил источник в IT-рынке.

Отмечается, что ФСБ якобы требует сессионные ключи шифрования, то есть те, которые генерируются для каждой отдельной сессии пользователя с сервисом и прекращают действовать, когда сессия завершается.

Напомним, Роскомнадзор начал блокировку Telegram весной 2018 года за отказ от предоставления сведений по расшифровке сообщений. В Telegram отказались идти на уступки даже ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию.