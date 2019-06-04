Эксперт: «Яндекс» выполнит требования закона передать ФСБ ключи шифрования

«Рекламный ход и не более того», – заявил газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой информационной безопасности НИУ ВШЭ, академик Академии криптографии РФ Александр Баранов. Так он прокомментировал сообщение об отказе «Яндекса» передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».

«Когда Telegram уперся и устроил вокруг себя скандал, его акции резко возросли. «Яндекс» тоже хочет немножко поскандалить и рассуждает, как наши звезды: если вокруг есть даже самый паршивый, поганый скандал – это хорошо, потому что ты «на плаву» и тебя обсуждают. Медиаотрасль она такая», – сыронизировал Баранов.

Эксперт уверен, что «Яндекс» выполнит требования закона. «Согласно закону Яровой, ключи, которые используются пользователями для шифрования переписки, должны быть переданы ФСБ. Как бы они ни крутились, они обязаны соблюдать законы – и они их отдадут», – уверен собеседник.

Несмотря на то, что штаб-квартира «Яндекса», как и у Telegram, находится не в России, в такую борьбу, как Дуров, «Яндекс» вступать не будет, уверен эксперт. «Это законопослушная организация, идти под суд никто не захочет», – считает Баранов.

Баранов, впрочем, пояснил: в вопросе передачи ключей речь не идет о тотальном подглядывании и просматривании всей переписки подряд.

«От кого приватность? От соседа приватность сохраняется, а от ФСБ – когда на это даст разрешение суд, приватности быть не должно. Речь о том, что когда по решению суда и прокуратуры в рамках оперативно-разыскных мероприятий ФСБ потребуется вскрыть переписку каких-то личностей, они могли бы это сделать», – пояснил эксперт.

Напомним, ФСБ отправила «Яндексу» запрос на ключи шифрования переписки пользователей «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», однако в компании отказались передать эти данные.

Ранее за отказ от предоставления сведений по расшифровке сообщений Роскомнадзор начал блокировку Telegram. В компании отказались идти на уступки даже ради того, чтобы сохранить российскую аудиторию.