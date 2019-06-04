Сечин заявил о «жгучем» интересе США к энергоресурсам Венесуэлы

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что ситуация с введением санкций против Венесуэлы говорит о «жгучем интересе» со стороны США к энергоресурсам республики.

«Венесуэла – номер один в мире, работать в Венесуэле хотят все, в том числе и американские компании. Включение санкций против этой страны говорит только об одном – о жгучем интересе к ресурсной базе со стороны американской администрации», – приводит ТАСС слова Сечина.

Ранее посол Венесуэлы рассказал, сколько страна потеряла из-за экономической блокады США с 2015 по 2018 год, а также заявил, что правительство республики нашло способ обхода санкционных мер, введенных администрацией США в отношении золотых запасов страны.