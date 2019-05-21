Подсчитан ущерб Венесуэлы от действий США

Венесуэла потеряла из-за экономической блокады США с 2015 по 2018 год 130 млрд долларов, заявил на пресс-конференции посол страны в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

Тортоса заявил, что «в результате экономической блокады, введенной США, потери оцениваются в 130 млрд долларов за период с 2015 по 2018 год», передает ТАСС.

Он добавил, что с такими средствами Венесуэла «могла бы идти дальше в течение девяти лет».

«Правительство нашего президента Николаса Мадуро ведет очень неравную войну против самой мощной экономической и военной державы в мире – это США», – подчеркнул дипломат.

Посол также сообщил, что правительство Венесуэлы нашло способ обхода санкционных мер, введенных администрацией США в отношении золотых запасов страны.

«Так же мы будем действовать и в отношении других мер, которые принимают против нашей страны», – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что власти Венесуэлы продали девять тонн золота на сумму 400 млн долларов, несмотря на давление, оказываемое США на потенциальных покупателей.

Напомним, в мае США сделали исключение из венесуэльских санкций для «Роснефти».

В январе Вашингтон ввел санкции против венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, заблокировав ее счета на семь млрд долларов. На фоне снижения поставок в Соединенные Штаты Венесуэла нарастила экспорт нефти в Индию и Евросоюз.

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