По делу экс-главы Росреестра Дагестана арестовано имущество на 20 млрд рублей

Бывший глава управления Росреестра Дагестана Сафиюла Магомедов привлечен в качестве обвиняемого по делу о махинациях с землей в республике, у всех фигурантов дела арестовано имущество на 20 млрд рублей; об этом сообщает СК России.

Обвинение также предъявили и.о. руководителя республиканского Росреестра Шамилю Гаджиеву, депутату народного собрания республики Фикрету Раджабову и нескольким сотрудникам филиала Кадастровой палаты республики, сообщается на сайте ведомства.

«По ходатайству следствия в отношении пяти фигурантов уголовного дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в том числе в отношении Фикрета Раджабова и Шамиля Гаджиева», – отмечает СК.

Магомедову, специалистам Кадастровой палаты и некоторым сотрудникам республиканского Росреестра обвинение было предъявлено заочно, их объявили в федеральный розыск.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об аресте 329 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества, на сумму около 20 млрд рублей», – сообщает ведомство.

Напомним, в отношении группы дагестанских чиновников расследуется уголовное дело. Следователи подозревают Магомедова, ряд других чиновников Росреестра, администрации Махачкалы и инженера Кадастровой палаты региона в махинациях с землей, причинивших ущерб на 370 млн рублей.