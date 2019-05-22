Высокопоставленных чиновников Дагестана заподозрили в махинациях с землей

Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело против группы высокопоставленных чиновников в республике; среди подозреваемых глава республиканского управления Росреестра Сафиюла Магомедов, кадастровый инженер Кадастровой палаты региона и бывший замглавы администрации Махачкалы Герман Рагимханов.

Фигурантами дела также являются несколько специалистов и экспертов Росреестра республики Заур Кичиев, Тимур Аюбов, Ренат Шихвеледов, Адиль Клычев, сообщается на сайте СК.

Подозреваемые с 2000 года действовали в составе преступного сообщества, они проводили незаконные юридические операции с земельными участками в муниципальной и федеральной собственности на территории Дагестана, полагает следствие.

Члены сообщества составляли подложные постановления от имени главы администрации Махачкалы, поддельных выписок из хозяйственных книг и других документов. С помощью этих махинаций они предоставили более 30 физическим и юридическим лицам права на земельные участки, поставили на кадастровый учет и зарегистрировали право собственности, отмечает ведомство.

«В результате незаконных действий участников преступного сообщества совершено хищение муниципальной и государственной собственности и причинен ущерб государству в особо крупном размере в сумме более 370 млн рублей», – поясняет СК.

Обнаружить преступное сообщество удалось при взаимодействии МВД и управления ФСБ по республике Дагестан.

На данный момент следователи проводят следственные действия и оперативные мероприятия для установления других соучастников, выявление новых эпизодов деятельности подозреваемых и закрепление доказательной базы.

Чиновников Росреестра республики, инженера Кадастровой палаты и бывшего замглаву подозревают в зависимости от роли в создании преступного сообщества (ч. 1.ст. 210), участие в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210) и создании преступного сообщества и участие в нем с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК).

В Дагестане за последнее время произошло несколько громких задержаний. Газета ВЗГЛЯД изучала, как несколько глав Махачкалы подпали под подозрение следователей.

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