Выяснилось, каких продуктов не хватает в рационе россиян

Россияне едят недостаточно картофеля и молочных продуктов, овощей не хватает 99% населения, фруктов – 97%, сообщается в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году».

«Выявлено, что 100% населения недоедает до нормы картофеля и молочных продуктов, а также 99,1% населения недостаточно использует в питании овощей, 97,3% – фруктов, 83,1% – растительного масла», – сообщается в документе, передает РИА «Новости».

Ведомство отметило, что потребление овощей за год на одного человека упало на три килограмма, хлеба и хлебобулочных изделий – на два килограмма, молочных продуктов – на семь литров в год.

При этом отмечается, что у россиян наметилась тенденция к ожирению.

«При статистическом анализе в 2018 году в Российской Федерации прогнозируется тенденция к росту показателей заболеваемости ожирением», – уточняется в докладе.

Ранее в Минздраве заявили, что каждый третий мужчина в России страдает ожирением.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в России стало много толстых мужчин.