Почему в России стало много толстых мужчин?

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27 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 21:01  |  vz.ru
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Новый ледокол даст России гигантские преимущества в Арктике

Новый ледокол станет одной из основ российского влияния в АрктикеФото: vk.com/baltzav
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 мая спущен на воду третий атомный ледокол проекта 22220 «Урал». Это событие является знаковым для российского присутствия в Арктике. Ледоколы данного проекта обеспечат нашей стране принципиально важные геополитические преимущества и многократно окупят свою огромную стоимость. Каким образом?  Подробности...
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Главные выводы из резонансных дел миллиардеров-полковников

Одна из немногих фотографий Кирилла Черкалина, найденная журналистамиФото: Экстренный вызов 112/Youtube
Борьба с коррупцией носит системный характер и затрагивает все ведомства, невзирая на чины и звания – об этом напомнили в Кремле. Поводом стало громкое дело полковника Черкалина из «банковского» отдела ФСБ: при обысках было найдено более 12 млрд рублей только наличными. Дело Черкалина имеет огромное значение, являясь прямым продолжением громкого дела полковника Захарченко. Подробности...
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Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
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Родилась новая Европа

Маттео Сальвини, Марин Ле Пен и Найджел Фарадж становятся новыми лицами ЕвропыФото: Remo Casilli, Francois Lenoir,
Simon Dawson/Reuters
«Новое европейское Возрождение» – так вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини охарактеризовал итоги выборов в Европарламент, которые завершились накануне. Результаты голосования говорят о том, что к власти в ЕС уверенно идут националисты и евроскептики, меняющие политический ландшафт Старого света. Что ждет Европейский союз и как там изменится отношение к России? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Не осуждайте мужиков на самокатах

Дмитрий Ольшанский, публицист
Как вижу на улице очередной самокат, так сразу хватаюсь за несуществующий пистолет. Хочется сказать: ну ты чего, дядя? Ты чего как трехлетний – ножкой от асфальта отталкиваешься, ап, ап. Иди лучше полком командуй. Подробности...

Выборы в Европарламент не приведут ЕС к революции

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Вокруг радикалов и популистов (многие из которых симпатизируют России) действительно возник некий ореол романтичности и всемогущества. Однако трезвый анализ очень быстро все расставляет на свои места. Подробности...

Как делать бизнес и спасать мир одновременно

Наталия Зверева, директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»
Империя «Макдональдс», Тевтонский рыцарский орден, магазины «Вкусвилл», ярлык Золотой орды на княжение, кофейни Sturbuck, Магдебургское городское право... Что общего у всего вышеперечисленного? Подробности...
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            Почему в России стало много толстых мужчин?

            		   27 мая 2019, 19:29
            Фото: Виктор Погонцев/Интерпресс/ТАСС
            Текст: Иван Абакумов,
            Дарья Рыночнова

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            Главная причина ожирения – переедание. А самым опасным возрастом с точки зрения развития ожирения считается промежуток с 29 до 49 лет. Это период жизни, в течение которого представители сильного пола наиболее активно реализуют себя в профессиональной сфере. Как следствие – обзаводятся личным автотранспортом и начинают вести малоподвижный образ жизни в офисах.

            Число мужчин с ожирением выросло в России почти в три раза за последние 15 лет, заявила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксана Драпкина. «Распространенность ожирения именно в мужской популяции практически достигает 29%», – сказала Драпкина РИА «Новости». Врачи бьют тревогу, потому что если процент женщин, страдающих ожирением, более-менее стабилен, то количество толстых мужчин растет.

            «За последние 10 лет наблюдается двукратный рост распространенности ожирения у мужчин – с 12 до 27 процентов», – сообщила руководитель Минздрава Вероника Скворцова в конце прошлого года. Теперь, как видно из слов доктора Драпкиной, количество толстых россиян подросло еще на два процента. Главный внештатный терапевт Минздрава указала на две упомянутые выше главные причины ожирения – неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

            Чаще всего родители, которые сами любят поесть «до отвала», приучают своих отпрысков к аналогичному образу жизни, накладывая им тарелки с горкой. Дети невольно повторяют образ жизни родителей и в будущем имеют такие же проблемы. Часто от лишнего веса страдают социально неблагополучные слои населения – ведь самая дешевая пища является и самой калорийной.

            В итоге около двух миллионов россиян страдают ожирением – такие данные в прошлом году привела вице-премьер Татьяна Голикова. Тучных людей больше в городах. Почти каждый третий житель столицы страдает ожирением, сообщила в октябре 2018-го порталу «Москва 24» главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

            «Есть определенные критерии отнесения людей к толстым, – пояснил газете ВЗГЛЯД диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. – Например, индекс массы тела (ИМТ) – это коэффициент, полученный путем деления веса в килограммах на рост и возведенный в квадрат. В разных странах свои критерии. В среднем, если у женщины он больше 25, речь идет об избыточном весе, больше 27 – ожирение, больше 29 – уже клинический лишний вес, который надо лечить. У мужчин норму ИМТ необходимо поднять с 27 – потому как у них более развитая мускулатура».

            У ожирения нет «гендерных предпочтений». По мнению эксперта, российские мужчины и женщины толстеют по одной причине – потребляют больше энергии, чем расходуют. Одно время было больше полных женщин, сейчас мужчин с избыточным весом по сравнению с количеством женщин с лишним весом только чуть меньше, а не в два раза меньше (как было раньше), пояснил Михаил Гинзбург.

            Действительно, по данным Минздрава, в сейчас «российской популяции» в возрасте от 35 до 44 лет ожирением страдает 27% мужчин и 25% женщин. В то время как 10 лет назад, как уже было сказано, распространение ожирения среди мужчин не превышало 12%.

            Чем опасно ожирение именно для мужчин?

            «У мужчин чаще ожирение – метаболически сопряженное, то есть связанное с наличием тяжелых болезней,

            таких как артериальная гипертония, атеросклероз и сахарный диабет, – объясняет доктор Гинзбург. – У женщин бывает условное метаболически здоровое ожирение – без таких болезней, а связанное с психологическими и бытовыми проблемами».

            Как уже говорилось, с точки зрения диетологов, самый опасный возраст с точки зрения развития ожирения – 29–49 лет. Не секрет, что проблема лишнего веса напрямую связана с риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, рака, сахарного диабета и многих других «прелестей». Например, каждые лишние четыре килограмма веса прибавляют четыре единицы верхнего артериального давления, что повышает риск таких сосудистых заболеваний, как инфаркт миокарда и инсульт.

            Один из самых частых советов, который обычно дают специалисты тем, кто всерьез решил победить лишний вес – переход на дробное питание, пять–шесть раз в день, небольшими порциями. Рекомендовано три основных приема пищи (завтрак, обед, ужин) и несколько перекусов. За 15–20 минут до еды желательно выпить стакан воды, что поможет уменьшить аппетит, а следовательно, и объем порции.

            Самым важным приемом пищи принято считать завтрак, напоминает доктор Оксана Драпкина. На завтрак лучше всего есть зерновые – кашу или мюсли, в качестве источника белка можно съесть творог или яйцо. Кстати миф о вреде яиц сейчас полностью рассеян. Можно позволить себе бутерброд с небольшим кусочком сыра, а вот колбасы и паштеты не рекомендованы. Кашу лучше не манную, а овсянку, гречку, пшено и т. п.

            Крупы дают большой энергетический запас, поэтому использовать их как гарнир в обед или ужин не стоит. После завтрака надо встать из-за стола с чувством того, что вы наелись. Тогда вы пообедаете в нормальное время, и у вас не будет соблазна перекусить чем-то неполезным вроде печенья или конфеты. В качестве перекусов можно взять с собой овощной салат, яблоко, хрустящий хлебец, нежирный кефир. Похудение не должно быть самоцелью, но важно помнить, что лишний вес – это всегда проблема. 


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