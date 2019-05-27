Почему в России стало много толстых мужчин?

Главная причина ожирения – переедание. А самым опасным возрастом с точки зрения развития ожирения считается промежуток с 29 до 49 лет. Это период жизни, в течение которого представители сильного пола наиболее активно реализуют себя в профессиональной сфере. Как следствие – обзаводятся личным автотранспортом и начинают вести малоподвижный образ жизни в офисах.

Число мужчин с ожирением выросло в России почти в три раза за последние 15 лет, заявила главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Оксана Драпкина. «Распространенность ожирения именно в мужской популяции практически достигает 29%», – сказала Драпкина РИА «Новости». Врачи бьют тревогу, потому что если процент женщин, страдающих ожирением, более-менее стабилен, то количество толстых мужчин растет.

«За последние 10 лет наблюдается двукратный рост распространенности ожирения у мужчин – с 12 до 27 процентов», – сообщила руководитель Минздрава Вероника Скворцова в конце прошлого года. Теперь, как видно из слов доктора Драпкиной, количество толстых россиян подросло еще на два процента. Главный внештатный терапевт Минздрава указала на две упомянутые выше главные причины ожирения – неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

Чаще всего родители, которые сами любят поесть «до отвала», приучают своих отпрысков к аналогичному образу жизни, накладывая им тарелки с горкой. Дети невольно повторяют образ жизни родителей и в будущем имеют такие же проблемы. Часто от лишнего веса страдают социально неблагополучные слои населения – ведь самая дешевая пища является и самой калорийной.

В итоге около двух миллионов россиян страдают ожирением – такие данные в прошлом году привела вице-премьер Татьяна Голикова. Тучных людей больше в городах. Почти каждый третий житель столицы страдает ожирением, сообщила в октябре 2018-го порталу «Москва 24» главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

«Есть определенные критерии отнесения людей к толстым, – пояснил газете ВЗГЛЯД диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. – Например, индекс массы тела (ИМТ) – это коэффициент, полученный путем деления веса в килограммах на рост и возведенный в квадрат. В разных странах свои критерии. В среднем, если у женщины он больше 25, речь идет об избыточном весе, больше 27 – ожирение, больше 29 – уже клинический лишний вес, который надо лечить. У мужчин норму ИМТ необходимо поднять с 27 – потому как у них более развитая мускулатура».

У ожирения нет «гендерных предпочтений». По мнению эксперта, российские мужчины и женщины толстеют по одной причине – потребляют больше энергии, чем расходуют. Одно время было больше полных женщин, сейчас мужчин с избыточным весом по сравнению с количеством женщин с лишним весом только чуть меньше, а не в два раза меньше (как было раньше), пояснил Михаил Гинзбург.

Действительно, по данным Минздрава, в сейчас «российской популяции» в возрасте от 35 до 44 лет ожирением страдает 27% мужчин и 25% женщин. В то время как 10 лет назад, как уже было сказано, распространение ожирения среди мужчин не превышало 12%.

Чем опасно ожирение именно для мужчин?

«У мужчин чаще ожирение – метаболически сопряженное, то есть связанное с наличием тяжелых болезней,

таких как артериальная гипертония, атеросклероз и сахарный диабет, – объясняет доктор Гинзбург. – У женщин бывает условное метаболически здоровое ожирение – без таких болезней, а связанное с психологическими и бытовыми проблемами».

Как уже говорилось, с точки зрения диетологов, самый опасный возраст с точки зрения развития ожирения – 29–49 лет. Не секрет, что проблема лишнего веса напрямую связана с риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, рака, сахарного диабета и многих других «прелестей». Например, каждые лишние четыре килограмма веса прибавляют четыре единицы верхнего артериального давления, что повышает риск таких сосудистых заболеваний, как инфаркт миокарда и инсульт.

Один из самых частых советов, который обычно дают специалисты тем, кто всерьез решил победить лишний вес – переход на дробное питание, пять–шесть раз в день, небольшими порциями. Рекомендовано три основных приема пищи (завтрак, обед, ужин) и несколько перекусов. За 15–20 минут до еды желательно выпить стакан воды, что поможет уменьшить аппетит, а следовательно, и объем порции.

Самым важным приемом пищи принято считать завтрак, напоминает доктор Оксана Драпкина. На завтрак лучше всего есть зерновые – кашу или мюсли, в качестве источника белка можно съесть творог или яйцо. Кстати миф о вреде яиц сейчас полностью рассеян. Можно позволить себе бутерброд с небольшим кусочком сыра, а вот колбасы и паштеты не рекомендованы. Кашу лучше не манную, а овсянку, гречку, пшено и т. п.

Крупы дают большой энергетический запас, поэтому использовать их как гарнир в обед или ужин не стоит. После завтрака надо встать из-за стола с чувством того, что вы наелись. Тогда вы пообедаете в нормальное время, и у вас не будет соблазна перекусить чем-то неполезным вроде печенья или конфеты. В качестве перекусов можно взять с собой овощной салат, яблоко, хрустящий хлебец, нежирный кефир. Похудение не должно быть самоцелью, но важно помнить, что лишний вес – это всегда проблема.