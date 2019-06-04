Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать виновных в смерти мальчика, который скончался после ранений, полученных от стрелявших по банкам пьяных полицейских в Киевской области.

Зеленский написал в Facebook, что как президент и как отец заверяет – он сделает все, «чтобы виновные были наказаны по справедливости».

«Никаких поблажек. Никакой попытки замять это дело», – указал он, отметив, что «ничто в мире не может утешить родных и близких» умершего ребенка.

Президент добавил, что «эта трагедия должна стать уроком»: «Те, кто обязаны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности. При жизни. Перед людьми, перед народом, перед страной».

Напомним, пьяные полицейские в городе Переяслав-Хмельницкий устроили стрельбу по банкам у дома. Во время стрельбы они попали в мальчика на детской площадке.

При этом в полиции пытались выгородить своих сотрудников: сперва сообщалось о том, что ребенок упал, когда гулял с друзьями, но медики заявили об огнестрельном ранении; тогда заявили, что сотрудник правоохранительных органов «пристреливал» ружье.

После стало известно, что выстрелившим в ребенка украинским полицейским смягчили статью.

Пятилетний мальчик попал в больницу с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой и переломом височной кости. В понедельник он скончался в киевской больнице от полученных травм.

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