Самолеты стран НАТО прибыли в Одессу

В Одессу прибыли военно-транспортные самолеты стран НАТО, сообщило минобороны Украины.

Самолеты доставили на Украину «личный состав, технику и необходимое оборудование» для международных учений Sea Breeze-2019, передает РИА «Новости».

Как сообщило украинское военное ведомство, самолеты США и Великобритании C-130J Hercules и A400 Atlas «доставили снаряжение и первых участников международных учений». Так, британский самолет привез на Украину морской спецназ. С британскими водолазами с Special Boat Service прибыло спецоборудование, снаряжение и провиант.

Участников учений посетил в полевом лагере командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко.

Учения Sea Breeze стартуют 1 июля.

Напомним, в Черное море вошел эсминец ВМС США «Карни». В порт Одессы также зашел американский быстроходный транспортно-десантный корабль «Юма».

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