Найдено тело последнего из погибших в мае на Алтае туристов

Тело седьмого, последнего из семи погибших под лавиной в горах Алтая туристов найдено спасателями, сообщает ГУ МЧС по региону.

«30 июня у подножия горы Металлург на дне озера найдено тело туриста, поисковые мероприятия завершаются. Все тела туристов, попавших под лавину, найдены», – передает ТАСС сообщение ГУ МЧС.

6 мая на Южно-Чуйском хребте под лавину попала туристическая группа из девяти человек. Семь человек погибли. Еще две девушки были спасены.