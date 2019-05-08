Под лавиной на Алтае погибли семеро туристов

Туристы попали под лавину на Южно-Чуйском хребте, семь человек погибли, сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай.

Лавина накрыла туристов 6 мая. В группе было девять человек, выжили только двое, которые лишь в среду добрались до села Кош-Агач и смогли сообщить о случившемся, передает ТАСС.

«Там (в горах) связи не было», – пояснили в МЧС.

На место схода лавины направят вертолет со спасателями из Горно-Алтайска.