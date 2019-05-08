Появились новые данные о погибших при сходе лавины на Алтае туристах

В новосибирском отделении Федерации спортивного туризма России рассказали, что погибшие на Алтае туристы были опытной сработавшейся группой и знали об опасности схода лавин в том районе.

«Они [входившие в группу туристы] схоженные. Симонов (глава туристического клуба Новосибирского государственного университета) очень опытный товарищ, у него несколько походов на чемпионате России. И другие ребята опытные. Опыт соответствовал данной категории однозначно», – рассказал представитель новосибирского отделения Федерации спортивного туризма России ТАСС.

Однако в Новосибирском государственном университете (НГУ) опровергли информацию местных СМИ, что погибшие были студентами НГУ.

«Они [члены группы] не являются на данный момент студентами НГУ», – сообщили в вузе.

Представитель новосибирского отделения Федерации спортивного туризма также сообщил, что группа представляла план маршрута в федерации, после чего получила официальное разрешение на поход. Уточняется, что и туристы, и разрешившие выход на маршрут представители федерации осознавали лавиноопасность в районе вершины Металлург в это время года.

«Межсезонье – это всегда лавинная опасность, и группа знала, и все знали про лавинную опасность», – добавил он.

Между тем руководитель туристско-альпинистского клуба «Вертикаль» Владимир Нефедов отметил, что группа, скорее всего, поднималась на вершину Металлург через перевал: «Я думаю, что поскольку перевал достаточно простой, это может быть случайностью или форс-мажором».

Также стало известно, что следователи уже начали проверку информации о гибели туристов. «По поступившей информации о гибели (семи человек) организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства, в частности, что явилось причиной происшествия, были ли нарушены меры безопасности при восхождении и кто являлся организатором восхождения», – сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

А в ГУ МЧС республики Алтай уточнили, что вертолет со спасателями вылетит в горы Алтая в 14.00 по местному времени (10.00 мск), передает РИА «Новости».

Напомним, 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта произошел сход лавины, в результате которого погибли семь человек. Двое выживших только 8 мая добрались до села Кош-Агач, откуда смогли сообщить о происшествии.