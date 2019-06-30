Ким Чен Ын узнал о желании Трампа встретиться из Twitter

Лидер КНДР Ким Чен Ын признался, что узнал о желании президента США Дональда Трампа встретиться из Twitter, и был очень удивлен.

«Многие считают, что мы согласовали встречу с президентом Трампом во время обмена письмами, однако я очень удивился, когда прочитал вчера утром запись в Twitter», – передает ТАСС слова северокорейского лидера.

На двусторонних переговорах Трамп заявил, что готов пригласить Ким Чен Ына в США, передает РИА «Новости».

Напомним, Трамп в воскресенье встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном и первым из действующих президентов США ступил на территорию Северной Кореи. Ким Чен Ын также перешел на территорию Южной Кореи.

При этом Трамп называл свое предложение встретиться с лидером КНДР «экспромтом».