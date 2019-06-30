Трамп назвал приглашение Ким Чен Ыну экспромтом

Президент США Дональд Трамп, который приехал в демилитаризованную зону на границу Северной и Южной Корей, заявил, что его предложение встретиться лидеру КНДР Ким Чен Ыну было «экспромтом».

«Этот визит был запланирован несколько месяцев тому назад. Мы уехали с (саммита) Группы двадцати, и я пообещал вашему президенту (Южной Кореи) Мун (Чжэ Ину), который является моим другом, что мы должны увидеть демилитаризованную зону», – передает слова Трампа ТАСС.

Он еще раз подчеркнул, что визит был запланирован.

«А затем вчера мне пришла идея: может быть, я позвоню председателю Ким (Чен Ыну), выясню, не хочет ли он, чтобы мы друг друга поприветствовали. Так что заблаговременного предупреждения у него не было», – сказал Трамп.

Напомним, Трамп прибыл в воскресенье в демилитаризованную зону, где анонсировал короткую встречу с Ким Чен Ыном.

На визит было отведено 15 минут, однако лидер КНДР пока так и не прибыл.