Названы причины особой агрессии убийц спецназовца ГРУ в Подмосковье

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3 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 14:48  |  vz.ru
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Страх перед США влияет на интерес Китая к российскому газу

Китай в перспективе может стать главным покупателем российского газаФото: Stringer Shanghai/Reuters
1 июня Китай должен повысить ввозные пошлины на американский сжиженный газ – и одновременно звучат заявления о том, что Пекин «крайне заинтересован» в дополнительном газе из России. Китай явно опасается, что Соединенные Штаты могут перекрыть ему поставки одного из важнейших энергоносителей. Да только хватит ли у России топлива для Китая?  Подробности...
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Какой может быть сделка России, США и Израиля по Ирану и Сирии

Сообщается, что в Вашингтоне и Тель-Авиве придумали новый «хитрый план» по СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
США и Израиль намерены предложить России новую сделку по ситуации на Ближнем Востоке, пишет арабская пресса. За избавление Сирии от иранского влияния Вашингтон обещает Дамаску отмену американских санкций. Что думают в Москве об этом «интересном предложении», может ли Россия в самом деле сыграть посредническую роль и что в этом случае станет красной линией в переговорах? Подробности...
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Смертельное окно на Эвересте продолжает убивать туристов

Желающих покорить Эверест становится все больше, но не все из них хорошо подготовленыФото: кадр из видео
За последнюю неделю на Эвересте погибли 11 человек. Причиной их смерти стали не лавины и ураганные ветра, а ожидание восхождения в «зоне смерти». В очереди перед вершиной стоят 200–300 человек, которые заплатили огромные деньги и непременно хотят покорить самую высокую гору планеты. О том, как совпадение двух факторов – хорошей погоды и человеческой жадности – привело к массовой гибели туристов, рассказала газете ВЗГЛЯД альпинистка Людмила Коробешко.  Подробности...
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Кернес бьёт Зеленского его же оружием

Полиция не стала мешать агрессии против памятника маршалу ЖуковуФото: РИА Новости
Снос памятника Жукову в Харькове только внешне выглядит как традиционный вандализм украинских националистов. Стоит приглядеться к тому, когда был поставлен монумент и во время каких политических событий он был снесен. Случай лишь кажется рядовым, но на самом деле прямо связан с предстоящими выборами в украинский парламент.  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Трамп напомнит Британии о трех потерянных годах

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Это своего рода день «Д» для Трампа. Он высадился в Европе, находясь в куда лучшей политической форме, чем все его противники-глобалисты. И дело тут не в «гениальности» Дональда. Подробности...
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Климатическая бомба в головах

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вся эта движуха с климатом – просто калька с коммунистических идей. Если в начале это выглядело как очередная попытка американцев отжать себе новую тему для манипуляции миром, то сегодня – уже как стройная идеологическая система. Подробности...
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Осознание конечности земной жизни накрывает дважды

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Правительство одарило нас чудесным термином – «срок дожития», и независимо от того смысла, который вкладывает в эти слова российская бюрократия, они звучат как приговор нынешнему обществу. Подробности...
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      Россию и Китай соединил новый мост

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            Названы причины особой агрессии убийц спецназовца ГРУ в Подмосковье

               3 июня 2019, 14:18
            Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
            Текст: Мария Трубина

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            Председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков прокомментировал газете ВЗГЛЯД убийство спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, заступившегося за незнакомца, которого избивала толпа в подмосковном поселке Путилково.

            Тот факт, что после предупредительных выстрелов Белянкина из травматического пистолета нападавшие не остановились, а наоборот накинулись на него, Цветков связал с «эффектом толпы».

            «Это страшное явление, которое срабатывает во время группового избиения. В одиночку человек никогда бы не сделал того, на что способен в толпе; очень много преступлений происходит именно в этом состоянии», – подчеркнул собеседник.

            Ветеран МВД Игорь Астапкин, в свою очередь, полагает, что люди, которые сами имеют оружие, легко отличают травматическое от боевого. «Вероятно они проявили «смелость» и кинулись на травматический пистолет. Сказалась общая разнузданность людей, которых предупреждают выстрелами, а они все равно продолжают лезть», – заявил собеседник газете ВЗГЛЯД.

            По мнению Цветкова, в вопросе повышении агрессивности граждан сыграла определенную роль декриминализация статьи «Побои». «Это привело к тому, что «шпана распустилась и стала действовать агрессивнее. Ведь все происходит последовательно: сначала преступник бьет человека кулаком по груди, потом по голове, а потом уже достает нож», – полагает эксперт.

            Как сообщают СМИ, участники массового нападения являются представителями этнических группировок. По мнению Цветкова, бороться с этническим криминалом намного сложнее, чем с обычными преступниками. «Туда сложнее внедряться. Сложнее получать оперативную информацию об этих людях», – пояснил эксперт.

            Цветков отметил, что «местные шайки, ведущие себя агрессивно», как правило, держат торговые точки, кафе или рестораны, через которые их хозяева устанавливают связь с полицией. «Кто-то из полицейских у них бесплатно обедает, кто-то получает продукты или небольшие взятки-подачки. Зачастую у этих людей формируются хорошие отношения с местными участковыми, с патрульно-постовой службой, и у них появляется ощущение безнаказанности. Плюс они видят отсутствие реакции полицейских на акты агрессии и от того наглеют», – рассказал эксперт.

            Отвечая на вопрос, почему нападавшие, зная о том, что очевидцы вызвали полицию, уходили вальяжно и не торопясь, собеседник предположил, что им было известно, что «полиции на улицах мало и приезжает она зачастую поздно».

            «Говорить о том, что кто-то не боится я бы не стал. Никакие связи не помогут, когда было нанесено ножевое ранение, закончившееся убийством человека», – считает собеседник.

            По мнению Астапкина, в вопросах этнической преступности полиция должна действовать, невзирая ни на какие кланы. Эксперт признал, что полицейским иногда не хватает на это решимости.

            Сказать, что люди перестали бояться полицию, по мнению Астапкина, нельзя, однако эксперт признал, что отношение к полиции стало «несколько притупленным». «Это и от воспитания зависит и от того, что люди видят, как полицейские сами нарушают закон и привлекаются к ответственности», – объяснил Астапкин.

            По словам Цветкова, решить проблему организованной этнической преступности также поможет воссоздание РУБОПов, расформирование которых было, по его мнению, ошибкой. Среди причин неэффективной работы полиции Цветков также назвал присутствие у службы ППС ограничений на топливо и низкие зарплаты работников полиции.

            «У нас висит огромное количество камер, которые помогают раскрывать уже совершенные преступления, но никак не помогают их предотвращать», – признал Цветков.

            Напомним, в подмосковном поселке Путилково Никита Белянкин, в прошлом участвовавший в российской операции в Сирии, заступился за незнакомца, которого избивали около 10 человек. За попытку остановить избиение его ударили ножом. Белянкин скончался, мужчина, которого он попытался защитить, находится в реанимации.

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