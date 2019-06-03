Отец погибшего под Москвой спецназовца ГРУ рассказал о сыне

Отец убитого под Москвой спецназовца Никиты Белянкина Алексей рассказал, что в ближайшее время родственники примут решение о дате похорон. Он рассказал, каким был его сын и какие строил планы на будущее.

«Мы сейчас едем к следователю. Будет известно, когда и в каком морге будут выдавать тело, только после этого будет понятно по срокам. Пока не известно, где пройдут похороны», – сообщил отец погибшего радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что его сын после службы в армии хотел устроиться на оперативную работу, но не мог определиться, пойти ли в ОМОН или в уголовный розыск.

Также Алексей Белянкин отметил, что Никита часто вступался за людей.

«Постоянно. Чувство патологической справедливости. Никогда не проходил мимо. И в Сирии то же самое, и везде», – отметил он.

Отец добавил, что его сын родился в Москве, хотел служить в ГРУ и для этого переехал в Новосибирск.

«В Новосибирск попал именно из-за того, что хотел служить в бригаде. Он раньше учился в кадетском корпусе военной разведки, потом был членом поискового отряда «Эскадрон», который занимался поиском погибших во время Великой Отечественной войны, потом пошел в армию, потом пришел, пошел на контракт. Поэтому всегда общался с военными людьми, как раз с разведчиками, со спецназерами. Изъявил желание служить в бригаде 24-й ГРУ и поехал туда. Эта бригада работала в Сирии, и, соответственно, со своей бригадой он там и был больше полугода, восемь месяцев», – заключил Алексей Белянкин.

Напомним, в воскресенье в поселке Путилково 24-летний Никита Белянкин, в прошлом участвовавший в российской операции в Сирии, заступился за мужчину, которого избивали около 10 человек. За попытку остановить нападение Белянкина ударили ножом в сердце, он скончался. Мужчина, которого попытался защитить боец, находится в реанимации.