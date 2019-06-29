Трамп намерен посетить демилитаризованную зону между Кореями

Президент США Дональд Трамп посетит 30 июня демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР, при этом в его планы пока не входит встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Американский лидер отправится в демилитаризованную зону после переговоров и совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, передает РИА «Новости» со ссылкой на полученное от Белого дома расписание Трампа.

Трамп прибудет туда в 14:30 по местному времени (8:30 мск) и покинет зону через 15 минут.

Ранее американский лидер в своем Twitter выразил желание встретиться с Ким Чен Ыном в ходе своего визита в Южную Корею. «Если председатель [Госсовета КНДР] Ким Чен Ын видит это [сообщение] – я бы встретился с ним на границе в демилитаризованной зоне, чтобы просто пожать руки и поздороваться», – написал Трамп.

Напомним, Трамп и Ким Чен Ын встречались дважды. В апреле лидер КНДР предложил американскому лидеру провести третий саммит, несмотря на неудачно завершившуюся встречу в Ханое.