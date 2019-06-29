Путин и Абэ отметили серьезное продвижение в отношениях Москвы и Токио

Президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ указали на серьезное продвижение в развитии двусторонних отношений по целому ряду направлений.

Абэ заявил в ходе переговоров с президентом России в субботу, что в данный момент наблюдается «положительная тенденция в японо-российских отношениях во всех областях», передает РИА «Новости».

«Мы только что участвовали в церемонии завершения проведенных впервые в истории японо-российских перекрестных годов и благодаря этим годам мы успешно укрепили, расширили и активизировали обмены между народами двух стран», – добавил премьер.

Он отметил также, что впервые за девять лет состоялся японо-российский совет губернаторов, в котором приняли участие беспрецедентно много губернаторов двух стран.

Теперь же с целью увеличения «потока людей» между странами минимум до 400 тыс. человек до 2023 года Россия и Япония стремятся «к расширению почвы обменов, в том числе путем (проведения) чемпионата мира по регби, токийских Олимпийских и Паралимпийских игр».

Владимир Путин со своей стороны поблагодарил Абэ за то, что, несмотря на большой объем работы, связанной с подготовкой саммита «двадцатки», японская сторона пригласила президента России и российскую делегацию принять участие также в отдельном визите в Японию.

«Действительно, я с вами согласен – по очень многим направлениям мы серьезным образом продвинулись в развитии наших отношений», – заявил российский лидер.

Напомним, Япония решила отложить заключение мирного договора с Россией.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос территориального размежевания с Токио может быть рассмотрен только после подписания мирного договора. Он также уточнял, что Россия готова подписать мирный договор с Токио, но не как после войны, а соглашение о настоящих добрососедских отношениях.

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