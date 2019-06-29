Путин дал обещание по делу «Рольфа»

Президент Владимир Путин на пресс-конференции в японской Осаке по итогам саммита «Группы двадцати» впервые прокомментировал дело крупнейшего российского автодилерского холдинга «Рольф».

«В отношении господина [основателя «Рольфа» Сергея] Петрова я ничего не знаю, первый раз об этом слышу, я же здесь находился, это не та информация, которую мне докладывают в режиме онлайн», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин сказал, что не знаком с Петровым, ничего не знает о его бизнесе и не может прокомментировать, справедливы или несправедливы подозрения в его адрес.

Российский лидер подчеркнул, что правоохранительные органы должны продолжать работать и пресекать противоправную деятельность.

«Но что касается этого случая, ничего вам не могу сказать, и, конечно, я не могу взять под свой контроль все дела подобного рода. Но я вам обещаю, что обязательно запрошу необходимую информацию», – добавил глава государства.

В четверг было возбуждено уголовное дело против основателя «Рольфа» Сергея Петрова и ряда других руководителей компании, подозреваемых в выводе средств по подложным документам.

По версии следствия, Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 млрд рублей, продав «Рольфу» по «многократно завышенной» цене акции компании «Рольф Эстейт». Петров заявил, что не планирует возвращаться в Россию.