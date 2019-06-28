Apple решила перенести производство Mac Pro в Китай

Корпорация Apple переносит производство компьютеров Mac Pro из США в Китай, сообщает The Wall Street Journal.

Производством компьютеров Mac Pro займется компания Quanta Computer Inc на предприятии неподалеку от Шанхая, передает «Интерфакс».

Отмечается, что близость его расположения к другим поставщикам Apple в странах Азии, позволит компании уменьшить транспортные расходы.

Mac Pro является самым мощным компьютером Apple, стоимость одного компьютера составляет примерно 6 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что компания Apple заняла вторую позицию в рейтинге самых дорогих брендов мира, уступив лишь Amazon.