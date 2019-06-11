Назван самый дорогой мировой бренд

Американский онлайн-ретейлер Amazon стал лидером глобального рейтинга самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100.

По данным рейтинга BrandZ Top 100, сейчас оценочная стоимость Amazon составляет 315,6 млрд долларов, что позволило компании подняться в рейтинге с третьего места в прошлом году на первое в этом, передает ТАСС.

Компания Google, наоборот, переместилась с первого на третье. Ее стоимость оценивается в 309 млрд долларов. А на втором месте остается корпорация Apple со стоимостью 309,6 млрд долларов.

В топ-5 также вошли Microsoft (251,2 млрд долларов) и Visa (177,9 млрд долларов).

Далее следуют Facebook (158,9 млрд долларов), китайский гигант электронной коммерции Alibaba (131,2 млрд долларов), телекоммуникационная компания Tencent (130,8 млрд долларов), McDonald's (130,4 млрд долларов) и телекоммуникационная AT&T (108,4 млрд долларов).

Ранее сообщалось, что власти США решили проверить Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства.