Россию обвинили в попытке внедрить агентов в госструктуры Словакии

Словацкая информационная служба (СИС) в докладе о ситуации в сфере безопасности в 2018 году отметила активность спецслужб России в попытках проникнуть в госструктуры республики.

«Сотрудники российских спецслужб, действующие на территории Словакии, в основном под дипломатическим прикрытием, стремились вербовать агентов в центральных органах управления, органах безопасности, а также в сфере обороны и энергетики», – цитирует доклад РИА «Новости».

Кроме России СИС упоминает и Китай, спецслужбы которого, согласно докладу, осуществляют сбор «материалов в области информационных и телекоммуникационных технологий».

СИС также отмечает, что данная деятельность может быть связана с нелегальной миграцией.

«Продолжаются попытки граждан из проблематичных стран получить право на пребывание в республике путем злоупотребления легальными способами. Значительная их часть делает это с целью обосноваться на территории Шенгенского пространства, чтобы свободно передвигаться по Европе», – говорится в документе.

По данным службы, получить право на проживание в Словакии таким образом пытаются граждане Ирана, Украины, России, других стран бывшего СССР, а также Египта, Сирии и Турции, а посредники, к которым они обращаются, получают от них за это крупные финансовые средства.

Ранее Германия обвинила Россию в кибератаках «для получения информации, в том числе в отдельных случаях для дезинформации и пропаганды».

Также сообщалось, что в июле Евросоюз проведет военные игры, чтобы подготовиться к российским и китайским кибератакам.