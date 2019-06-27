В ЕС решили провести военные игры для подготовки к российским кибератакам

Евросоюз проведет военные игры, чтобы подготовиться к российским и китайским кибератакам, они пройдут после 1 июля, когда Финляндия станет председательствующей страной в ЕС.

Финляндия считает, что Россия якобы ответственна за блокировку сигналов GPS в октябре прошлого года, когда в Норвегии проходили учения НАТО, пишет The Guardian.

«Мы хотим, чтобы Евросоюз и государства-члены укрепили свои возможности по предотвращению и реагированию. Военные и гражданские власти могут делать во время кризиса только то, к чему они были подготовлены», – заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Издание отмечает, что на прошлой неделе лидеры ЕС на саммите в Брюсселе взяли на себя обязательство «скоординированного реагирования на гибридные и киберугрозы» и попросили Еврокомиссию и государства-члены «работать над мерами по повышению устойчивости и повышению культуры безопасности» блока.

Указывается также, что в Финляндии действует Европейский центр по противодействию гибридным угрозам, финансируемый НАТО. Будучи страной-председателем ЕС, Финляндия собирается сделать кибербезопасность одним из приоритетов.

В рамках ЕС такие учения уже проходили, но в них участвовали министерства обороны стран-членов, Хельсинки же полагает, что они должны затронуть и другие государственные органы из-за гибридного характера угроз, с которым столкнулось объединение, сообщает РБК на Financial Times.

Сообщается, что в «военных играх» примут участие министерства финансов и внутренних дел.

Ранее в четверг ведомство по охране конституции ФРГ, выполняющее функции контрразведки, заявило, что Россия прибегает к кибератакам в разведывательных целях.