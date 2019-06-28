Топ-менеджера автодилера «Рольф» отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил директора департамента развития автодилера «Рольф» Анатолия Кайро под домашний арест.

«Суд считает, что ходатайство следствия о домашнем аресте подлежит удовлетворению», – сказала судья Наталия Дударь, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Кайро предъявили обвинения по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК о совершении валютных операций с использованием подложных документов.

Сам гражданин Украины Анатолий Кайро в суде своей вины не признал. Защита настаивала, что вменяемая сотруднику «Рольфа» статья является «предпринимательской» и арест по ней запрещен.

«Просто берут коммерческую сделку и говорят: «А надо было дешевле». Считаем ходатайство следствия об избрании меры пресечения незаконным и необоснованным», – сказал адвокат Антон Гусев. При этом защита предложила суду залог в 20 млн рублей.

По мнению следствия, «купля-продажа акций не является предпринимательской деятельностью», а «речь идет о переводе денежных средств по подложным документам без указания цели и оснований». Гособвинитель был согласен с мнением следствия.

Отмечается, что оперативным сопровождением уголовного дела занимается 4-я служба управления «К» ФСБ России. Адвокаты Кайро заявили, что в материалах дела есть «рапорт оперативного сотрудника, который указывает, что сумма сделки по покупке акций должна была составлять всего 200 миллионов» рублей, а не около 4 млрд.

Кроме Кайро фигурантами дела являются бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая, гендиректор кипрской «Панабел Лимитед» по фамилии Кафкалия и основатель «Рольфа» Петров, которого следствие считает организатором вывода средств за рубеж.

Кайро был задержан в пятницу после допроса. В четверг СК провел обыски в ряде дилерских центрах холдинга «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге.

Против основателя компании Сергея Петрова и ряда руководителей компании возбуждено дело о махинациях на 4 млрд рублей. При этом сам Петров заявил, что не намерен возвращаться в Россию.