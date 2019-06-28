В Саратовской области решили высадить 900 га леса

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области сообщило, что в 2019 году на территории региона реализуются мероприятия по лесовосстановлению на площади 1,01 тыс. га, в том числе высажено 900 га лесных культур.

«На мероприятия по воспроизводству лесов предусмотрено 18,9 млн рублей за счет средств субвенций из федерального бюджета и 7 млн рублей за счет средств областного бюджета», – сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что весной уже было высажено около 3 млн сеянцев древесных пород и посеяно около 9 тонн желудей. Наибольшие площади лесных культур созданы в Вольском (170 га) и в Красноармейском (165 га) районах.

Оставшаяся часть работ (искусственное лесовосстановление на площади 174 га и дополнение лесных культур на площади 57 га) будет проведена осенью до 1 ноября.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области восстановили 510 га вырубленных и вымерших лесов.