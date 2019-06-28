В Оренбургской области высадили 510 га леса

В Оренбургской области восстановили 510 гектаров вырубленных и вымерших лесов. Работы велись всю весну.

Работы по воспроизводству лесов на территории региона проведены на площади 530,86 га, из них искусственное лесовосстановление – на площади 510,86 га, содействие естественному возобновлению леса – на площади 20 га, передает RIA56.

Искусственное лесовосстановление – одно из наиболее технологически сложных мероприятий по воспроизводству лесов. В Оренбургской области оно осуществляется путем посадки сеянцев как хвойных, так и лиственных пород с открытой корневой системой.

Больше всего сеянцев посадили в Адамовском, Орском, Новосергиевском, Сорочинском, Шарлыкском и Грачевском лесничествах.

За весну удалось выполнить 72,6% от плана на 2019 год, который установили в рамках проекта «Сохранение леса» национального проекта «Экология». Целью является восстановление лесов, сохранение их биологического разнообразия и полезных функций.

В процессе роста насаждений за ними будут ухаживать, чтобы рядом не росли сорняки, а влага из почвы лучше накапливалась и экономнее расходовалась.

В 2019 году планируется уход на 4,5 тыс. га, пока затронули 713 гектаров. Через год-два молодые деревца высадят в лесном фонде. По мере созревания семян клена, смородины, ясеня, лоха, рябины, березы их соберут для дальнейшего высева в питомниках области.

Чтобы следующее весеннее взращивание было эффективным, за лето–осень 2019 года минлесхоз планирует обработать 689 гектаров земли. Работа над этим уже началась в Домбаровском и Шарлыкском лесничествах.

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