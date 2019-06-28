Зеленский присвоил звание Героев Украины «чернобыльским водолазам»

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание «Герой Украины» и вручил ордена «Золотая звезда» ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС Алексею Ананенко, Валерию Беспалову и Борису Баранову (последнему посмертно).

«Старший инженер-механик реакторного цеха ГП «Чернобыльская АЭС» в 1983–1989 годах Алексей Ананенко, старший инженер турбинного цеха атомной электростанции в 1986 году Валерий Беспалов и начальник смены этого же предприятия в 1976–2005 годах Борис Баранов (посмертно) удостоены высшей государственной награды за героизм и самоотверженные действия при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года», – говорится в указе о награждении на сайте украинского президента.

В документе отмечается, что мужчины, рискуя жизнью, предотвратили возможный второй взрыв на ЧАЭС.

«Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате которого с высокой вероятностью мог произойти повторный взрыв», – говорится на сайте президента.

О подвиге ликвидаторов говорится и в американском сериале «Чернобыль». В картине говорилось, что водолазы должны будут умереть от лучевой болезни через несколько недель после героической вылазки. Правда, в финале сериала оговаривалось, что в действительности Ананенко и Беспалов до сих пор живут в Киеве. Баранов работал на станции еще 19 лет и умер в 2005 году.

Отметим, что сериал «Чернобыль» критиковали за искажение фактов. Так, один из ликвидаторов той аварии Евгений Шевченко рассказал, в чем создатели сериала «Чернобыль» обманули зрителей.