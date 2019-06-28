На «план Б» «Нафтогаза» в Газпроме приготовили «план икс»

На любой «план Б» всегда найдется «план икс», заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер, комментируя обещание «Нафтогаза» подготовиться к прекращению транзита российского газа через украинскую территорию.

«На любой «план Б» всегда найдется «план икс»», – сказал Миллер на вопрос о том, как будет развиваться ситуация с 1 января 2020 года, если «Северный поток – 2» не будет достроен вовремя и не удастся продлить контракт с Украиной по транзиту газа, передает РИА «Новости».

В то же время Миллер заявил, что точка невозврата по «Северному потоку – 2» давно пройдена. По его словам, газопровод будет достроен к концу 2019 года.

Миллер заявил, что Газпром готов продлить действующий контракт на транзит газа с Украиной.

Он также считает, что Киев должен в первую очередь думать не о продлении транзита российского газа через территорию страны, а о собственном газоснабжении, передает ТАСС.

Ранее в Кабмине говорили, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только в случае справедливого урегулирования судебных споров между Газпромом и «Нафтогазом» и на экономически рентабельных условиях.