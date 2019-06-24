В России назвали условия сохранения транзита газа через Украину

Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только в случае справедливого урегулирования судебных споров между Газпромом и «Нафтогазом» и на экономически рентабельных условиях, заявил первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько.

Он подчеркнул, что концепция строящегося «Северного потока – 2» не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам и «это касается как Украины, так и других стран», передает ТАСС.

Приходько напомнил, что Россия не раз выражала готовность сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на взаимоприемлемых условиях после 2019 года.

«Для того чтобы это произошло, необходимо урегулировать отношения между заинтересованными компаниями, согласовать экономические условия и создать атмосферу, способствующую нормальному диалогу», – пояснил представитель кабмина.

Ранее Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупреждал, что с 1 января 2020 года украинская ГТС станет «металлоломом», поскольку Киев до сих пор не подписал договор о транзите газа с Россией.