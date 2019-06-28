Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение на Усть-Ижорском шоссе, строительство которого началось еще восемь лет назад и привело к проблемам с движением транспорта.

«Надо признать, Колпино, куда я сегодня выезжал, один из самых проблемных районов. На страничку жители часто мне писали про проблемы с движением транспорта. Дома здесь долгие годы строили, а нормальное дорожное сообщение не сделали. Восемь лет назад начали строить Усть-Ижорское шоссе. Чтобы разгрузить дороги района, в первую очередь Петрозаводское шоссе, Советский проспект, выезды из Металлостроя, Усть-Ижоры, Петро-Славянки», – написал он на своей странице во «ВКонтакте».

«Почему 6 километров дороги строили восемь лет – отдельный вопрос.

Весной мы разработали максимально оперативный план завершения проекта. Он включал строительство шоссе и реконструкцию Финляндской улицы (выезд из Колпино). Сегодня по ним поехали автомобили», – добавил Беглов.

Беглов лично проверил готовность новых дорог, связывающих Колпино и Петербург. «Строители справились с моим поручением, которое было дано в апреле. Достроили виадук, и теперь автомобилисты не будут стоять в пробках на переезде», – приводятся слова градоначальника на официальном портале Санкт-Петербурга.

Кроме того, Беглов осмотрел реконструированную Финляндскую улицу – этот участок обеспечит альтернативный выезд на Софийскую улицу. «Открытие дороги решило проблему с пробками в Колпино», – подчеркнул он, отметив, что новые трассы позволят вывести грузовой транспорт с городских улиц, частично разгрузить Колпинское шоссе и проезды в промзоне «Ижорские заводы».

«Транспортный вопрос больше всего волнует жителей района. Нам крайне важно, чтобы люди ощущали связь с городом, чувствовали себя петербуржцами, а не жителями «острова Колпино», – подчеркнул Беглов. Временно исполняющий обязанности губернатора напомнил, что сейчас ведется проектирование линии скоростного трамвая до Колпино от новой станции метро «Южная» Фрунзенского радиуса. Строительство начнется в следующем году.

Беглов подчеркнул, что правительство города сейчас проводит большую работу по модернизации дорожной сети и развитию социальной инфраструктуры. Активно решается проблема нехватки школ, детских садов и учреждений здравоохранения в новостройках. «В Колпинском районе и по соседству, в Ленинградской области, за 15 лет построили 1 млн квадратных метров жилья, а социальной инфраструктуры почти не прибавилось», – сказал глава города.

Особенно остро стоит вопрос в Колпино на правом берегу реки Ижоры. Участковые педиатры ведут прием в неприспособленном помещении, а за помощью врачей-специалистов приходится обращаться в поликлинику на левом берегу. Глава Санкт-Петербурга дал старт новому проекту – заложил первый камень в строительство новой поликлиники на ул. Тверской д. 60. К концу следующего года объект должен быть построен.

По просьбе жителей Беглов поручил как можно скорее начать проектирование будущей школы на 825 мест в микрорайоне «Красный Кирпичник». Еще одно поручение напрямую связано с заботой о здоровье детей – к 1 сентября 2019 года должна быть отреставрирована спортивная площадка у 452-й школы. Это единственный на весь микрорайон спортивный объект, и сейчас он находится в плохом состоянии.

По словам Беглова, сегодня одна из самых главных задач городского правительства – создать комфортную среду проживания для всех петербуржцев, и в первую очередь для жителей удаленных от центра районов.

Ранее Беглов возмутился затянувшимся строительством станции скорой помощи в Колпино.