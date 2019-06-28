МИД заявил о невозможности сохранения ДРСМД с НАТО

Москва не планирует обсуждать на заседании Совета Россия – НАТО выполнение соглашения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку «невозможно выполнять то, чего не существует», заявил замглавы МИД Александр Грушко.

«Невозможно выполнять то, чего не существует», – заявил Грушко, комментируя слова генсека альянса Йенса Столтенберга.

Он напомнил, что именно администрация президента США приняла решение выйти из этого договора. «Это ухудшает серьезно ситуацию в области безопасности, поэтому в этом и суть разговора, я надеюсь, который состоится на заседании Совета Россия-НАТО 5 июля», –добавил Грушко, передает РИА «Новости».

В среду генсек альянса Йенс Столтенберг говорил, что альянс «располагает широким набором потенциальных мер», чтобы отреагировать на невыполнение Россией ДРСМД. При этом он пообещал не предпринимать действий до 2 августа.

Между тем, Совфед одобрил внесенный президентом Владимиром Путиным закон о приостановлении ДРСМД. МИД заявил, что Москва готова к любым шагам НАТО в связи с приостановкой действия договора.

Напомним, в феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД.

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