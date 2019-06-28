Пушков объяснил линию поведения Трампа на встрече с Путиным

«Встреча Путина и Трампа показала мировому сообществу, что все под контролем, что даже при очень разных представлениях о путях решения мировых кризисов Россия и США стараются не перейти ту красную черту, за которой начинается открытое военное противостояние», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя встречу лидеров США и России в Осаке.

«Путин и Трамп, как говорится, сверили часы. При том, что «время» в Москве и Вашингтоне очень отличается одно от другого. Однако мы живем на одной планете, поэтому оба лидера чувствуют необходимость в периодических контактах для того, чтобы многочисленные разногласия, которые разделяют Россию и США, не вышли из-под контроля и не привели к опасной конфронтации», – пояснил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По словам собеседника, Дональд Трамп по-прежнему производит впечатление единственного человека в американской администрации, который заинтересован в поддержании контакта с Россией на высшем уровне.

«Я думаю, Трамп активно идет на контакт с Россией, потому что у него есть ярко выраженный здравый смысл. Он, как предприниматель, как бизнесмен, понимает, что любой бизнес заканчивается, когда начинается военный конфликт. И в отличие от своих советников, Трамп понимает, что Россия примерно равна с США по уровню ядерного потенциала. Не случайно тема контроля над ядерным оружием занимала, как я понимаю, одно из главных мест в беседе двух президентов», – отметил Алексей Пушков.

При этом эксперт напомнил, что подходы у оппонентов совершенно разные. США вышли из Договора о РСМД, ставят под сомнение продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), но тем не менее Трамп считает, что здесь надо держать руку на пульсе, потому что это весьма опасная тема.

«В остальном лидеры обсудили все главные мировые кризисы – Иран, Венесуэлу, Украину, Сирию. Полагаю, что обменялись точками зрения на пути их разрешения. Трамп придает очень большое значение тому впечатлению, которое оно производит и на Соединенные Штаты, и на мировое сообщество. Ему, конечно, необходимы встречи с лидерами государств в рамках большой тройки – США, Россия и Китай», – констатировал собеседник.

Встречи Путина и Трампа особо важны как инструмент контроля над двусторонними отношениями, которые на всех остальных уровнях находятся в плачевном состоянии. Это такой якорь, который удерживает отношения России и США от того, чтобы они не свалились в полную анархию, хаотичность и, может быть, даже военную конфронтацию. Владимир Путин исходит из того, что в особо трудные времена контакт с американским лидером исключительно важен для того, чтобы не сорваться с холодного противостояния в горячее, подчеркнул сенатор.

«Кроме всего прочего, эта встреча успокаивает весь остальной мир. Понятно, что в Осаке ключевая тема – это встреча Путина и Трампа. Именно к этому было привлечено всеобщее внимание. В этом случае президенты России и США выступают как два мировых лидера, которые показывают мировому сообществу, что все под контролем, что даже если существуют очень разные представления о путях решения основных кризисов – стороны обмениваются мнениями и стараются не перейти ту невидимую красную черту, за которой начинается открытое военное противостояние», – сказал Алексей Пушков.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в японской Осаке завершились, продлившись полтора часа.

Предполагалось, что встреча продлится от одного до полутора часов. По итогам встречи Путин и Трамп заявили, что улучшение отношений России и США в интересах обеих стран и всего мира.