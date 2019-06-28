Появилось видео ныряющих и кружащихся косаток после выпуска на волю

Поведение косаток, которых отпустили в естественную среду обитания после долгого содержания в «китовой тюрьме», попало на видео.

Животных, которых содержали в «китовой тюрьме», отпустили в Охотское море, передает РИА «Новости». Их поведение было снято на видео и опубликовано в Instagram-аккаунте freerussianwhales.

На видеозаписи видно, как две косатки активно плавают рядом друг с другом, бурлят воду, ныряют и всплывают. По словам экологов, такое поведение является признаком стресса.

Также специалисты отметили, что у одного из животных одеревенение мышц – миопатия – после транспортировки.

При этом, по словам пресс-секретаря НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексея Смородова, таким образом косатки выражали ликование.

«Они двигались синхронно, и это видно на видео. Они вздымались вверх, кружились. При миопатии они были бы скованы и таких движений, отметим, синхронных, совершить явно не смогли бы», – сказал Смородов.

В четверг в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщили, что две косатки и шесть белух выпущены из «китовой тюрьмы» в естественную среду.

В сообщении говорилось, что косатки ожидаемо нервничали, несколько часов держались возле берега, затем вышли в открытые воды Сахалинского залива. Уточнялось, что белухи сразу ушли в открытое море. Отпустить всех животных планируют до октября.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «большие деньги» сложностью, из-за которой возникли проблемы с решением ситуации «китовой тюрьмы» в Приморье.