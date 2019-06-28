Американский военный спутник вывели в космос с борта МКС

Малый космический аппарат Red-Eye в интересах управления перспективных исследовательских проектов минобороны США DARPA был запущен в космос с борта МКС, сообщила американская компания NanoRacks.

NanoRacks сообщила в Twitter, что запуск спутника Red-Eye был осуществлен накануне с помощью пусковой системы Kaber.

Космический аппарат был вынесен наружу станции из японского модуля Kibo, после чего канадский манипулятор SSRMS взял Kaber со спутником и перевел ее в положение для запуска, передает РИА «Новости».

По данным сайта американской национальной лаборатории МКС issnationallab.org, спутник был доставлен на станцию грузовым кораблем Dragon в мае.

Он разрабатывался в интересах DARPA для испытания малогабаритной малопотребляющей межспутниковой системы связи.

В данный момент на борту МКС находится экипаж из россиянина Алексея Овчинина и американцев Ника Хейга и Кристины Кук.

NanoRacks занимается выведением в космос с борта МКС малых спутников с помощью пусковых систем собственного производства.

Напомним, в марте США вывели на орбиту экспериментальный военный спутник связи.