Мужчина расстрелял из ружья четырех человек в Белгородской области

В Белгородской области полиция объявила в розыск мужчину, который расстрелял четырех человек из ружья. Двое пострадавших скончались.

37-летний житель Алексеевского района Белгородской области с огнестрельным оружием пришел на квартиру к бывшей сожительнице, передает СК России по Белгородской области.

«Дверь мужчине открыла ее 72-летняя мать. Подозреваемый произвел несколько выстрелов, причинив смертельные ранения пенсионерке и ее 10-летнему внуку. Саму 34-летнюю женщину и находившегося с ней мужчину, нападавший ранил», – сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что выжившие женщина и мужчина находятся в больнице. Личность стрелявшего установлена, он объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из охотничьего ружья по знакомым.