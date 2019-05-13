Пьяный житель Ставрополья ранил из ружья семь человек

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу из охотничьего ружья по знакомым в Ставропольском крае; семь человек ранены, среди них есть дети.

«В результате телесные повреждения в виде огнестрельных дробовых ранений получили семь человек, в том числе дети 2009 и 2015 годов рождения. Довести свои действия до конца подозреваемый не смог, так как потерпевшим была оказана квалифицированная медицинская помощь, и сейчас их жизни ничего не угрожает», – говорится в сообщении Следственного комитета Ставрополья.

По данным ведомства, вечером 10 мая в одном из населенных пунктов Предгорного района 32-летний мужчина распивал алкоголь в компании своих знакомых. Позже произошла ссора, в итоге мужчина взял из дома охотничье гладкоствольное ружье и произвел не менее 10 выстрелов в обидчика и находившихся рядом с ним людей.

СК завел уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».

«Подозреваемый задержан, по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в ведомстве.

Ранее в Москве пьяный мужчина выстрелил из ружья в 15-летнюю девочку, ребенок попал в реанимацию.