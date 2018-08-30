Пьяный пенсионер выстрелил в школьницу в Подмосковье

В подмосковной Лобне задержан пенсионер, который выстрелил из ружья в 15-летнюю девочку.

Инцидент произошел 29 августа. По предварительным данным, 15-летняя девочка вместе с мамой шла мимо одного из домов Лобни. «В какой-то момент они услышали хлопок с верхних этажей дома, после чего девочка упала на землю», – сообщили в управлении СК РФ по Московской области.

Ребенка с проникающим ранением грудной клетки доставили в больницу. Сейчас девочка находится в реанимационном отделении НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Следователи выяснили, что стрелял из охотничьего ружья 62-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. У него дома изъяли ружье 12 калибра, разрешение на него у пенсионера есть.

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ («покушение на убийство»).

Напомним, в августе 2017 года пенсионер во Владимирской области открыл стрельбу из пневматической винтовки по шумевшим под его окнами детям.

Ранее пенсионер из Кемерово выстрелил в подростков, беспричинно стучавших в его дверь.