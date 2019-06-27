Ядовитый паук напал на двух москвичей в их квартире

Паук «черная вдова» (или каракут), чей яд может быть смертельно опасен, напал на пенсионерку и ее сына в московской квартире.

По словам сына пенсионерки, паук выскочил из какой-то щели, когда он мыл полы. Мужчина резко отбросил его, после чего паук попал на ногу пожилой женщины, сообщают «Вести».

Судя по всему, паук сразу же укусил женщину, так как ее нога очень быстро начала распухать. Служивший в Средней Азии сын предположил, что это мог быть именно каракут.

Мужчина положил паука в банку, а свою мать отвез в НИИ Склифосовского и передал токсикологам. Пенсионерке поставили капельницу. При этом специалисты действительно опознали в пауке «черную вдову».

Мужчина считает, что каракут мог попасть в их квартиру на винограде, который был привезен из среднеазиатских стран. Такой виноград часто покупала пострадавшая от укуса.

Впрочем, ранее эксперты уже предупреждали, что «черные вдовы» могли появиться в Москве и ближайших районах в июне из-за аномальной жары.

Ранее жителям Москвы рассказали, что необходимо делать при встрече с гадюкой.