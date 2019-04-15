Москвичам рассказали, что делать при встрече с гадюкой

Глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский призвал граждан при встрече с гадюкой в лесопарковой зоне звонить на горячую линию в департамент природопользования и вызывать спасателей.

«Гадюка – ядовитая змея. Ни в коем случае не трогать, она может укусить. Нужно сразу вызывать специалистов (департамента) и МЧС», – сказал Кульбачевский РИА «Новости».

Данное заявление связано с ранее появившейся информацией в соцсетях об обнаружении гадюк в Зеленограде.

Летом 2018 года змею нашли в одной из московских квартир.