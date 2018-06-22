Экзотическую змею обнаружили в Москве

Экзотическая змея заползла в ванну в квартире на Волгоградском проспекте Москвы, сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

«Специалисты сообщают,что это не ядовитая змея – полоз», – говорится в сообщении департамента в Facebook.

Змея направлена в центр передержки животных.

Найденная змея – это маисовый полоз, размером 50 см, уточнили в пресс-службе департамента, передает РИА «Новости».



Как правило, он обитает в Северной Америке и вырастает до двух метров в длину. Питается грызунами.