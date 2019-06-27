Националисты в Латвии выступили за приостановку членства страны в ПАСЕ

После восстановления полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы Латвия должна приостановить свою работу в ПАСЕ, заявило входящее в правящую коалицию национальное объединение «Все для Латвии! – Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии».

«Реагируя на решение ПАСЕ восстановить право голоса России, которое было приостановлено, реагируя на аннексию принадлежащего Украине Крымского полуострова в 2014 году, национальное объединение призовет Сейм (парламент) принять решение о приостановлении членства Латвии в ПАСЕ до приостановления полномочий России или момента, когда РФ вернется к соблюдению международного права и образующих принципов ПАСЕ», – передает ТАСС заявление объединения.

Отмечается, что на ближайшем внеочередном заседании Сейма проект решения о приостановлении членства Латвии в ПАСЕ будет рассмотрен.

Целью называется выражение четкой позиции Латвии. В нацблоке считают, что решение ПАСЕ негативно повлияло на авторитет Ассамблеи.

«В знак солидарности с Украиной, которая уже в ближайшее время приостановит свое членство в ПАСЕ, в проекте решения приостановить свою работу также будут призываться и другие страны, которые голосовали против восстановления права голоса России – Эстония, Литва, Грузия, Польша, Швеция и Великобритания», – подчеркивает нацобъединение.

Ранее первый вице-премьер Эстонии заявил, что Таллину следует приостановить членство в ПАСЕ на фоне восстановления полномочий российской делегации.

В среду ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме. Украина заявила о прекращении работы на летней сессии ПАСЕ. Также она заявила о демарше еще шести стран, хотя Словакия на самом деле не ставила под сомнение решение Ассамблеи.

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