Названы имена погибших при аварийной посадке Ан-24

При аварийной посадке самолета Ан-24 под Нижнеангарском в Бурятии погибли пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов, сообщила пресс-служба правительства республики.

В сообщении в официальном аккаунте правительства Бурятии в Instagram указывается, что «на борту самолета находилось 47 человек: четыре члена экипажа и 43 пассажира, в том числе трое детей (...). Погибли пилот Владимир Ильич Коломин и техник Олег Александрович Барданов».

Тем временем и. о. главврача Нижнеангарской ЦРБ Галина Мешкова сообщила, что 33 человека, в том числе второй пилот и бортпроводница, обратились за медицинской помощью после аварийной посадки Ан-24, четверо из них госпитализированы, передает ТАСС.

Двух человек направили в Нижнеангарскую ЦРБ, еще двух с травмами – в больницу на станции в Северобайкальске.

«Их состояние – средней степени тяжести», – добавила она.

При этом глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что после ЧП к медикам обратился 21 пассажир, травмы у пострадавших легкие и средней тяжести, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Цыденов выразил соболезнования близким погибших сотрудников авиакомпании «Ангара», а также пообещал, что власти окажут помощь всем, кто получил травмы.

Утром в четверг пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей.

Сообщалось, что погибли два пилота, более 20 человек пострадали. Тела погибших извлекли из самолета.

Также стало известно, что экипаж докладывал об отказе систем управления.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД