Сценарист «Чернобыля» заявил о попытке показать правду о советских людях

Мини-сериал «Чернобыль» создавался, чтобы продемонстрировать Западу героизм советских граждан, заявил сценарист и исполнительный продюсер сериала Крэйг Мэйзин.

«Мы никогда этого не видим», – приводит его слова ТАСС.

Мэйзин отметил, что Запад обычно видит «критику в адрес советского руководства». Продюсер считает такую критику оправданной, она есть и в «Чернобыле». Однако, по его словам, Запад «никогда не видит» взгляд жителей СССР на то, «каковы были их жизни».

Мэйзин утверждает, что в сериале пытались уйти от распространенных на Западе стереотипов о жизни в СССР как об «очередях за туалетной бумагой».

Создатели сериала считают, что советские люди были «невероятными». Жители СССР «унаследовали несколько столетий катастроф и горя», но «были готовы сделать то, что нужно было сделать, чтобы спасти друг друга», заявил Мэйзин.

«Я хотел, чтобы люди это знали», – сказал продюсер.

Он выразил недовольство, что сегодня «все», включая политику и журналистику, «представляет собой рекламу». Мэйзин полагает, что «желание контролировать» информацию является «естественным инстинктом» человека, но «правда все еще остается правдой».