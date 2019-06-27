Сценарист «Чернобыля» заявил о попытке показать правду о советских людях

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27 июня, четверг  |  Последнее обновление — 03:52  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Губернаторов отправили на дорожные работы

Губернаторы «на кончиках пальцев» ощутили специфику дорожных работФото: Максим Григорьев/ТАСС
Как научить регионы строить качественные дороги, страховщиков – снизить стоимость ОСАГО, а водителей – заинтересовать в соблюдении правил дорожного движения? В подмосковном Солнечногорске в рамках подготовки к заседанию Госсовета, посвященного развитию автодорог, губернаторов учили класть асфальт и перенимать удачный опыт развития дорожной сети в соседних регионах и за границей. Подробности...
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Молились ли Богу советские солдаты Великой Отечественной

Советским солдатам не запрещали молиться – но те предпочитали не афишировать свои религиозные взглядыФото: Семен Альперин/РИА «Новости»
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн сделал по меньшей мере спорное заявление. На вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной он сказал, что войну, дескать, выиграли крещеные люди. Погибшие же некрещеные бойцы Красной армии, по его мнению, – это принесенные за безбожие жертвы. Прав ли митрополит – и как на самом деле бойцы Великой Отечественной относились к религии? Подробности...
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Океанское могущество США оплачено страданиями маленького народа

Одна из главных причин, по которой жители Окинавы мечтают о независимости, американские военные базыФото: Issei Kato/Reuters
Дональд Трамп хочет пересмотреть отношения с Токио – и тем самым рискует открыть ящик Пандоры. В современном мире нельзя исключать ничего. Например, того, что Япония расколется на части из-за усталости от американской оккупации, а Китай воспользуется тем, что нелояльные США народы живут по соседству с американскими военными базами. В первую очередь речь идет об Окинаве. Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Грузинские турбоактивисты загнали страну в угол

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Нельзя проклинать страну и ждать оттуда туристов, нельзя оскорблять делегатов и представителей этой страны – и при этом утверждать, как приятно приезжать в гости. Это инфантилизм, настоящий национальный инфантилизм. Подробности...
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Времена Грибоедова и Мимино давно прошли

Алексей Алешковский, сценарист
Россия дала свободу республикам, которые не захотели дать свободу своим народам. Эмоциональный ответ на национальный вопрос обусловлен тем, что свой кусок никто добровольно отдавать не хочет. Подробности...
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В Германии идет тихая гражданская война

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Что-то странное происходит в Дойчланд. Все вдруг начали бороться с крайне правыми – вплоть до загадочных смертей. Тогда как реальная угроза стране, да и миру исходит от крайне левых. Стреляют и те и другие. Подробности...
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    Какие направления заменят российским туристам Грузию

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    Американцы должны уйти с Окинавы

    Грузия должна заплатить за снятие российских санкций

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      Беспилотник-разведчик в виде совы создали в России

      В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкой
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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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          В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?
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            Сценарист «Чернобыля» заявил о попытке показать правду о советских людях

               27 июня 2019, 03:34
            Фото: «Чернобыль»/HBO
            Текст: Антон Антонов

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            Мини-сериал «Чернобыль» создавался, чтобы продемонстрировать Западу героизм советских граждан, заявил сценарист и исполнительный продюсер сериала Крэйг Мэйзин.

            «Мы никогда этого не видим», – приводит его слова ТАСС.

            Мэйзин отметил, что Запад обычно видит «критику в адрес советского руководства». Продюсер считает такую критику оправданной, она есть и в «Чернобыле». Однако, по его словам, Запад «никогда не видит» взгляд жителей СССР на то, «каковы были их жизни».

            Мэйзин утверждает, что в сериале пытались уйти от распространенных на Западе стереотипов о жизни в СССР как об «очередях за туалетной бумагой».

            Создатели сериала считают, что советские люди были «невероятными». Жители СССР «унаследовали несколько столетий катастроф и горя», но «были готовы сделать то, что нужно было сделать, чтобы спасти друг друга», заявил Мэйзин.

            «Я хотел, чтобы люди это знали», – сказал продюсер.

            Он выразил недовольство, что сегодня «все», включая политику и журналистику, «представляет собой рекламу». Мэйзин полагает, что «желание контролировать» информацию является «естественным инстинктом» человека, но «правда все еще остается правдой».

            Напомним, сериал «Чернобыль» критиковали за искажение фактов. Так, один из ликвидаторов той аварии Евгений Шевченко рассказал, в чем создатели сериала «Чернобыль» обманули зрителей.


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