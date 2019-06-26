Инфляция в России ускорилась

По данным Росстата, после трех недель на нулевом уровне инфляция в России с 18 по 24 июня ускорилась до 0,1%, а потребительские цены с начала 2019 года увеличились на 2,5%.

За указанный период выросла цена на пшено (на 0,5%), рис (0,4%), мороженую рыбу, сливочное масло, пшеничную муку (0,3%), мясо кур, вареные колбасы, сыры, хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го сорта и карамель (0,2%), передает РИА «Новости».

В то же время снизились цены на соль (2%), куриные яйца (1,1%), сахар-песок (1%), баранину (0,6%) и шоколадные конфеты (0,2%).

На плодоовощную продукцию цена снизилась в среднем на 1,3%. В частности, белокочанная капуста стала дешевле на 14,4%, помидоры – на 8,1%, огурцы – на 7,3%, лук репчатый – на 3,9%. При этом увеличилась стоимость яблок (2,2%), картофеля (1,6%) и моркови (0,5%).

Стоимость автомобильного бензина выросла за отчетную неделю на 0,1%, а на дизельное топливо осталась без изменений.

Согласно официальному прогнозу российского правительства по инфляции, в 2019 году она составит 4,3%. Ранее Банк России сообщил, что снизил свой прогноз с 5-5,5% до 4,7-5,2% по состоянию на конец 2019 года, а в первой половине 2020 года ожидается возвращение к 4%.