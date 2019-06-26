РПЦ предложила считать эмбриона человеком с момента зачатия

Русская православная церковь (РПЦ) вынесла на общественное обсуждение проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», в котором говорится о необходимости закрепить права эмбриона на законодательном уровне.

Текст документа опубликован на официальном сайте Московской патриархии. В нем сказано, что с самого момента зачатия эмбрион является уникальным развивающимся человеческим существом с комбинацией генов. Так, утверждают в РПЦ, эмбрион имеет полное право называться человеком.

Кроме того, авторы документа подчеркивают, что аборт – это убийство. РПЦ призывает власти разрешать медикам отказываться от проведения процедуры из соображений христианской совести.

«Православная церковь подчеркивает, что фундаментальные права эмбриона как человеческой личности должны быть закреплены в законодательстве», – говорится в тексте документа.

Также отмечается, что беременная женщина, которая добровольно решила отказаться от аборта ценой собственной жизни (из-за таких заболеваний, как рак или опухоль головного мозга), «уподобляется христианским мученикам и страстотерпцам, являя пример святости».

Женщина не отлучается от церкви при аборте только в том случае, если у нее внематочная беременность, и плод неизбежно погибает.

Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов сказал, что русских в России не станет к 2050 году.