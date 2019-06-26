Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос

Военная прокуратура вызвала на допрос пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель, сообщают украинские СМИ.

Как сообщило издание theБабель со ссылкой на источники, Мендель ждут на допрос 27 или 28 июня.

Вызов связан с заявлением Мендель о том, что украинские военные обстреливают мирное население на Донбассе. Эта фраза была сказана около месяца назад в эфире украинского телеканала 1+1.

Отмечается, что к Мендель уже приходил следователь генеральной прокуратуры Юрий Ковальчук, однако никаких официальных документов и подтверждений этой встречи нет.

При этом сама пресс-секретарь отрицает, что ей пришла повестка на допрос.

Ранее националисты раскритиковали пресс-секретаря Зеленского за защиту памятника Жукову. Она отметила, что снос памятника – это результат непродуманной гуманитарной политики бывших властей страны.

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