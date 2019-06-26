В МИД сочли «жестким блефом» действия США в отношении Ирана

Директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов назвал действия США в отношении Ирана «жестким блефом», отметив возможность Тегерана выстоять в ситуации конфронтации с Вашингтоном.

«Идет очень жесткое давление со стороны Соединенных Штатов на Исламскую Республику Иран. Но мне оно пока кажется жестким и рискованным блефом», – сказал Кабулов на открытии III российско-иранского диалога, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что нынешнее руководство США плохо понимает иранское общество.

«Иран, я уверен, не только выстоит, но и даст сдачи», – добавил Кабулов.

Напомним, 24 июня Трамп подписал указ о введении новых жестких санкций в отношении Ирана, а вице-президент США Майк Пенс заявил, что санкции станут ответом на поражение американского беспилотника и нападения на танкеры в Оманском заливе.

В Кремле заявили, что ужесточение санкций США против Ирана незаконно.

Кроме того, президент США сообщил, что на любую атаку Ирана на американцев последует удар на «уничтожение».

Президент Ирана Хасан Роухани в свою очередь отметил, что Вашингтон своими санкциями демонстрирует неготовность к «решению вопросов».