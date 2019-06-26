Иран счел повторные переговоры по ядерной сделке невозможными

Ни при каких условиях Иран не согласится на повторные переговоры по ядерной сделке, заявил президент страны Хасан Роухани французскому лидеру Эммануэлю Макрону.

По словам Роухани, Вашингтон своими санкциями демонстрирует неготовность к «решению вопросов», передает РИА «Новости».

Иран намерен и дальше сокращать собственные обязательства по ядерной сделке, если остальные участники не обеспечат соблюдение его интересов.

Кроме того, Тегеран пригрозил «решительным ответом» в случае нового нарушения границ со стороны США. Роухани сообщил Макрону, что иранская сторона перед уничтожением беспилотника США предупреждала американцев.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об отношении России к конфликту Ирана и США.