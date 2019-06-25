США и Израиль не смогли настроить Россию против Ирана

Нагнетание ситуации вокруг Ирана завело США в тупик. Наращивание давления и угроз не добавило Вашингтону веса на международной арене, не сломило Иран. А бессмысленные санкции против верховного лидера Хаменеи и вовсе привели к ответному заявлению Тегерана о «конце дипломатии». Россия же устами секретаря Совбеза Николая Патрушева напомнила США о том, что Иран наш союзник.

За три дня до того, как Путин и Трамп прилетят в Японию, состоялись переговоры «вторых лиц» в российской и американской внешней политике - Николая Патрушева и Джона Болтона. В Иерусалиме они два дня обсуждали как региональную, ближневосточную повестку, так и важные для обеих стран международные вопросы – от Украины до Венесуэлы. Учитывая, что в пятницу или субботу президенты России и США проведут встречу в Осаке, нынешние переговоры в Иерусалиме можно считать их генеральной репетицией.

Но в центре иерусалимских встреч был, конечно, иранский вопрос. Он был важен не только для США, но и для Израиля, который также участвовал в части переговоров. Нетаньяху вообще подавал нынешнюю уникальную трехстороннюю встречу (а в ней кроме Патрушева и Болтона участвовал и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат) как свою идею и заслугу. Израильский премьер провел отдельные встречи с Патрушевым и Болтоном, а потом еще и открывал саму трехстороннюю встречу, заявляя, что:

«Я высоко ценю прочные отношения, которые сложились у Израиля с обеими странами и их лидерами... Я верю, что существует более широкий базис для сотрудничества нас трех, чем многие полагают».

Интерес Израиля понятен – он хочет убрать Иран с глаз долой, то есть из граничащих с еврейским государством Сирии и Ливана (в нем нет иранцев, но есть дружественные им шииты). Сделать это с помощью США не получается, поэтому хорошо бы привлечь еще и Россию к давлению на Иран. Совершенно беспочвенные мечты, однако в Израиле многие верят в то, что Москве зачем-то нужна его помощь в ближневосточной игре. Осторожную позицию Россию по израильско-иранскому противостоянию в регионе (Сирии, Ливане и т.д.), вызванную нежеланием втягиваться в конфликт двух региональных держав, в Израиле почему-то воспринимали как возможность настроить Москву против Тегерана.

Вот и сейчас в Иерусалиме Нетаньяху заявил, что Израиль «продолжит препятствовать Ирану в использовании соседних территорий для нападок на нас». То есть наносить удары по территории Сирии и Ливана, один из которых в прошлом году уже привел к гибели российского военного самолета над территорией Сирии (когда сирийские ПВО пытались достать укрывавшийся за ним израильский самолет). После той истории Россия поставила Сирии С-300 и укрепила наши базы С-400. Но Израиль все равно периодически продолжает наносить удары по сирийской территории. В этом раз Нетаньяху заявил: «я хотел бы заверить, что, защищая себя, мы не будем никак подвергать опасности российские силы». То есть пообещал и дальше бить по Сирии. А по сути – по иранским частям и дружественной Ирану ливанской «Хезболле».

То есть Израиль атакует Иран на территории третьего государства – и при этом называет Иран агрессором и требует покарать его.

Театр абсурда, но его спектакли вынужден смотреть весь мир. Ведь Израиль, по выражению американских политиков, это лишь продолжение США. Так что его политику нет смысла рассматривать отдельно от американской.

Нынешняя фаза нагнетания ситуации вокруг Ирана демонстрирует это более чем откровенно. Хотя Трамп и Нетаньяху давят на Иран исходя из разных целей, в результате все мировое сообщество вынуждено уделять максимум внимания и сил искусственно созданному иранскому кризису. Нетаньяху хочет, чтобы Иран ушел из Сирии, Трамп хочет заработать себе лавры «жесткого укротителя Ирана», чтобы давить на европейцев и вернуть расположение арабов. Все это неосуществимо, но весь мир стоит на ушах, разбирая очередные американо-израильские провокации против Тегерана. В Иерусалиме Патрушев выслушал все претензии Болтона и Нетаньяху – и, по сути, все их отмел. Причем так, чтобы вопросов не возникало.

Для начала секретарь Совбеза по сути заявил, что две последние провокации против Ирана не сработали. Американский беспилотник иранцы сбили в своем воздушном пространстве, «каких-то других доказательств мы не получали». А свидетельства в пользу версии о торпедной атаке на танкеры в Оманском заливе непрофессиональны и некачественны.

Говоря о стратегии, Патрушев сообщил, что Россия отметила «важность поступательного снижения напряженности в ирано-израильских отношениях путем осуществления взаимных встречных шагов» и акцентировала, что «Сирия не должна превращаться в арену геополитического противостояния». Удары Израиля по Сирии секретарь Совбеза России назвал нежелательными, заявив, что Израиль мог бы достигнуть многих своих целей и без них:

«Многие случаи нанесения ударов можно предотвратить для того, чтобы локализовать ситуацию, которая волнует Израиль, невоенными методами».

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Для этого Патрушев призвал наладить более эффективное взаимодействие между министерствами обороны России и Израиля. То есть, если Израиль волнует его безопасность, то можно говорить с русскими насчет тех отрядов или складов «Хезболлы» в Сирии, которые его беспокоят, а не пытаться бить по ним.

Проблема в том, что Израиль не хочет сообщать о том, куда он собирается бить, потому что русские могут выяснить, что ничего угрожающего Израилю там нет. Не может же Израиль признать, что он бьет не по тому, что угрожает ему сейчас, а по тому, что может угрожать ему в будущем. То есть – когда в следующий раз Израиль захочет вторгнуться в Ливан (что он делал уже неоднократно), его встретят там отряды «Хезболлы», вооруженные иранским оружием, полученным в Сирии. Вот он заранее и уничтожает это оружие, чтобы потом было проще вторгаться в чужую страну (якобы для уничтожения «боевиков»).

Россия не считает «Хезболлу» террористической организацией. Не потому даже что она воевала бок о бок с нами в Сирии, а потому что это по сути ливанская армия, только создана шиитским населением этой страны.

Израиль, как и Штаты, считают террористами не только «Хезболлу», но и целый Иран. Санкции и заявления в адрес Ирана носят все более агрессивный характер, а последние американские меры, введенные против верховного лидера аятоллы Хаменеи, и вовсе вызвали ответное заявление Тегерана насчет того, что «дипломатия закончилась».

У нашего лидера нет миллионов, нет зарубежных счетов, только молитвы – так отреагировала в Тегеране на санкции против Хаменеи. Рахбар (верховный лидер) и до этого говорил о том, что переговоры с «лживым Трампом» невозможны. А теперь призывы президента США к переговорам и вовсе выглядят издевательством над здравым смыслом.

США и Израиль думают, что могут внести разлад между Россией и Ираном, но Москва четко дала понять, что эти расчеты беспочвенны. На прошлой неделе Николай Патрушев встречался в Уфе со своим иранским коллегой, секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Встреча была приурочена к проходившему в Башкирии международному форуму, но понятно, что главной темой на ней были предстоящие иерусалимские переговоры. На следующий день после встречи Патрушева и Шамхани Владимир Путин, отвечая на «прямой линии» на вопрос о возможности сделки между Россией и США и Израилем (речь опять шла о вбрасываемых сведениях о том, что Москве могут предложить за вывод иранских войск из Сирии), отметил:

«Что значит сделка? Это какое-то коммерческое предприятие, акции. Мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами. Можно договариваться с нашими партнерами о решении тех или иных насущных проблем».

Ну а теперь в Иерусалиме Николай Патрушев сказал прямо:

«В контексте прозвучавших со стороны наших партнеров оценок в отношении крупной региональной державы, которой является Иран, хотел бы отметить следующее: Иран был и остается нашим союзником и партнером, с которым мы последовательно развиваем отношения как в двустороннем плане, так и в многосторонних форматах.

В этой связи любые попытки представить Тегеран в качестве главной угрозы региональной безопасности и тем более поставить его в один ряд с ИГИЛ* или другими террористическими группировками для нас неприемлемы».

Патрушев прямо назвал Иран союзником России – важнейший сигнал для США и Израиля. В начале этого года один заместителей министра иностранных дел России в интервью американскому телеканалу отвечая на вопрос является ли Иран союзником России, заявил о том, что так говорить было бы неправильно: просто мы действуем вместе в Сирии, при этом Россия придерживается договоренностей с Израилем о его безопасности в связи с сирийской войной. Тогда это заявление наделало много шума в Иране и Израиле.

Формально у России нет военных союзников кроме стран-членов ОДКБ. Но в последнее время ШОС, расширяясь на пространства Азии, становится все больше похожа если не на военный союз, то на организацию, гарантирующую безопасность своих участников – особенно от внешнего, западного давления.

Иран пока еще не вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества. Он является страной-наблюдателем, и первым кандидатом в ее полноправные члены. Заявление Николая Патрушева не только приближает момент вступления Ирана в ряды ШОС, но и обозначает отношение России к своему древнему и великому соседу.